SG Vordereifel beim Ahrweiler BC: Coach Jakobs hat gar keine große Lust auf Spektakel

Lässt Vordereifel (in Rot, vorne mit Paul-Jordan Michels, links Kapitän Jan Fritz) auch einen der Favoriten in der Rheinlandliga über die Klinge springen? Nach dem 6:3 gegen Trier-Tarforst geht es für den Aufsteiger als starker Tabellendritter zum Ahrweiler BC, der nur Achter ist. Anstoß ist am Sonntag um 14.30 Uhr in Heimersheim. Foto: Alfons Benz