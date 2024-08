Plus Malberg

SG Malberg hofft auf Erfolgserlebnis: Schlusslicht empfängt euphorische Aufsteiger der SG Vordereifel

i Das einzige Team ohne Punkt: Die SG Malberg (hinten Luca Thom, hier im Zweikampf mit Bitburgs Jonas Streit) bekommt derzeit kein Bein in die Tür „Rheinlandliga“. Kann sich das am Samstag ändern? Foto: Jürgen Augst/jogi

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist in der Fußball-Rheinlandliga ganz unten angekommen. Nach der deutlichen 0:6-Niederlage beim SV Rot-Weiss Wittlich und dem zeitgleichen Punktgewinn des TuS Immendorf verbleibt die Elf des Trainerduos Torsten Gerhardt und Dominik Neitzert als einzige Mannschaft ohne jeglichen Punkt am Tabellenende. Gut für die SG: Am Samstagmittag könnte sie die Rote Laterne bei Abpfiff vorübergehend wieder abgeben.