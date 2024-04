Plus Malberg/Wissen

Selbe Gegner, andere Paarungen: Wissen muss zu angeschlagenem Topteam, Kontrastprogramm für Malberg

Von Andreas Hundhammer

Wie es der Zufall will, sind die Gegner, auf die das AK-Duo in der Rheinlandliga am Wochenende trifft, dieselben wie am vergangenen Mittwoch. Nur die Paarungen sind neu.