Plus Malberg Rosbach trifft aus der Distanz, Arnolds gleicht im vierten Anlauf aus – Malberg und Eisbachtal teilen die Punkte Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Rheinlandliga auch gegen das Spitzenteam der Eisbachtaler Sportfreunde ihre weiße Heimweste gewahrt. Bei kaltem, regnerischem und stürmischem Herbstwetter teilten sich beide Teams nach 90 Minuten mit einem 1:1 (1:0) die Punkte. Von Jens Kötting

Während die Hausherren mit dem dritten Remis in Folge gut leben konnten, sah das bei den Sportfreunden anders aus. „Mit dem dritten Unentschieden in Folge kann ich nicht zufrieden sein. Doch auch wir haben heute zu spüren bekommen, wie schwer es ist, in Malberg zu gewinnen. Mit Schönspielen allein klappt ...