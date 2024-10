Plus Linz Nach Linzer Doppel-Rot: Gegen Mülheim-Kärlich ist Schusters Improvisationstalent gefragt Von Sina Ternis i Der Linzer Kapitän Niklas Klein (rechts, hier im Kopfballduell mit Wissens Till Cordes) fehlt der Kaiserberg-Elf aufgrund einer Sperre zweimal. Foto: René Weiss Nach einem gebrauchten Tag am vergangenen Wochenende bei der 1:3-Niederlage bei der SG Vordereifel lautet die Prämisse beim VfB Linz: den Blick nach vorne richten. Doch da wartet am Sonntag (15 Uhr) gleich die nächste schwere Aufgabe auf die Mannschaft von Thomas Schuster, die mit der SG Mülheim-Kärlich den aktuellen Tabellenzweiten der Fußball-Rheinlandliga empfängt. Lesezeit: 2 Minuten

Doch so ganz abhaken kann der VfB das vergangene Wochenende nicht, schließlich hallt es, vor allem durch die zwei Roten Karten, noch nach, strahlt auch den kommenden Spieltag an: Mit Finn Schlebach und Niklas Kein flogen zwei Innenverteidiger vom Platz – und reißen folgerichtig ein Loch in die Viererkette. Weil ...