Plus Andernach Nach Genugtuung strotzt Kossmann-Elf vor Selbstbewusstsein und guter Stimmung: Andernach empfängt Ligaprimus Die SG 99 Andernach empfängt am Samstag, 14 Uhr, Rheinlandiga-Tabellenführer SG Schneifel/Stadtkyll mit viel Selbstbewusstsein und richtig guter Stimmung. Beträchtlichen Anteil daran hatte der letztwöchige 4:3-Erfolg im Wiederholungsspiel bei SV Rot-Weiss Wittlich. Von Lutz Klattenberg

So ganz können die „Bäckerjungen“ auch nach dem zweiten Auswärtssieg dort immer noch nicht mit dem Gegner abschließen, denn schon am 10. März wird es in Andernach zum Rückspiel kommen. Dem Gegner viel zu sagen haben wird SG 99-Trainer auch dann wahrscheinlich nicht. Zu ärgerlich und unsportlich empfand der Trainer die ...