Nach „Flutlichtfall": Kommen neue Regelungen? Darum sind Kommunenmitarbeiter keine „Erfüllungsgehilfen" Wird ein ähnlich gelagerter Fall künftig auf den gleichen Grundlagen behandelt? Es geht um das abgebrochene Fußball-Rheinlandligaspiel zwischen dem SV Rot-Weiß Wittlich und der SG 99 Andernach am 8. September, das beim Spielstand von 3:2 für die Gäste, die zudem in Überzahl spielten, wegen des zu früh erloschenen Flutlichts auf dem Kunstrasenplatz des Wittlicher Sportzentrums ein vorzeitiges Ende fand. Das soll nun nach einigem Hin und Her und einem Urteil des Verbandsgerichts wiederholt werden. Von René Weiss

Die Kommission Sportrecht des Fußballverbandes Rheinland (FVR) will sich die derzeit geltenden Regelungen in den FVR-Durchführungsbestimmungen und der Spielordnung zu einer Überprüfung vornehmen. „Der Fall kann sicherlich Anlass geben, sich mit der Frage zu befassen, ob die derzeitigen Regelungen in der Spielordnung und in den Durchführungsbestimmungen hinsichtlich eigener Überwachungs- und ...