Mülheim-Kärlich erwartet Nachbar Andernach: Vorfreude auf das Flutlicht-Derby

Leon Kryeziu (im blauen Trikot) im Vorwärtsgang – der Fußballer der SG 99 Andernach wechselte in der Sommerpause von der SG 2000 Mülheim-Kärlich in die Bäckerjungenstadt und ist am Freitagabend im Spiel bei seinem Ex-Verein besonders ehrgeizig. Foto: René Weiss