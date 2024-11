Plus Koblenz

Mülheimer haben in Wissen noch etwas gutzumachen – Cosmos gegen ABC, Immendorf in Linz

Knifflige Begegnung für die SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Fußball-Rheinlandliga: Der Tabellenführer um Trainer Nenad Lazarevic tritt in Wissen an – und auch auf den FC Cosmos sowie den TuS Immendorf warten unangenehme Aufgaben.