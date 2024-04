Plus Mülheim-Kärlich

Mülheim fährt entspannt zum Spitzenreiter – 2:1 in Tarforst gibt Auftrieb

Mehrere hundert Kilometer kommen in dieser Woche auf dem Zähler des Mannschaftsbusses von Fußball-Rheinlandligist SG 2000 Mülheim-Kärlich hinzu. Nach dem 2:1-Erfolg im Nachholspiel beim FSV Trier-Tarforst geht es am Samstag erneut auf Reisen, um 18 Uhr steht in Stadtkyll die Partie bei Spitzenreiter SG Schneifel auf dem Programm.