Plus Wirges Mit Emotion und Leidenschaft: EGC Wirges knackt Salmrohr – Treffer von Bruch und Yavuz treffen FSV schwer Es war absolut kein Wetter, um auch nur eine Sekunde länger als nötig auf dem Sportplatz zu bleiben. Doch die Zuschauer in Wirges harrten tapfer aus und warteten, bis Trainer und Mannschaft ihre kurze Besprechung beendet hatten. Dann taten sie das, wozu sie in dieser schweren Rheinlandliga-Saison noch nicht oft Anlass hatten: Sie bedachten ihre EGC mit Applaus für eine starke Leistung, die dem Vorletzten den wichtigen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den FSV Salmrohr eingebracht hat. Von Helmut Rosbach, Marco Rosbach

Auf dem Kunstrasen schlugen beide Seiten ein hohes Tempo an, wobei die Gastgeber von Beginn an klarmachten, dass sie etwas vorhaben an diesem verregneten Novembersonntag. Die Mannschaft von Trainer Sven Baldus stand defensiv sicher, ging gegen die in der Liga zuletzt arg schwächelnden Salmtaler engagiert zur Sache und hatte auch ...