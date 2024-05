Plus Region

Marco Schütz zur heißen Phase der Fußball-Saison im Rheinland: Diese Spiele sind das Salz in der Suppe

Von René Weiss

i Bei Marco Schütz sind aus Reihen der Vereine bislang nur wenige Rückmeldungen eingegangen. Das wertet der Altenkirchener als gutes Zeichen. Foto: René Weiss

Im Fußballverband Rheinland (FVR) gab es noch nie so viele fesselnde Spiele mit Endspielcharakter wie in dieser Saison. Die im vergangenen Sommer vorgenommene Spielklassenreform hin zum „Schleswig-Holstein-Modell“ – sprich einem Denken ohne Kreisgrenzen – ist mit ihren neu implementierten Aufstiegsrunden die Wurzel dieser Festwochen des Fußballs, die in den kommenden Tagen Fahrt aufnehmen.