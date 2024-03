Von „Alten Hasen“ wie Marcel Horz (rechts) schauen sich die vielen Jungspunde im Wirgeser Team einiges ab, was zu einer Entwicklung beiträgt, die sich zuletzt in guten Ergebnissen widerspiegelte – was Justin Nagel (links) und die SG Malberg wiederum für das Kräftemessen am Sonntag Warnung genug sein sollte. Foto: Jogi