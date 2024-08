Plus Wittlich

Malberg ist deutlich unterlegen: Ersatzgeschwächte SG verliert bei Rot-Weiss Wittlich mit 0:6

Acht Ausfälle erschwerten bereits vor dem Spiel die Voraussetzungen, und auch vom Anstoß weg merkten die Zuschauer am Wittlicher Kunstrasenplatz, was ein Spiel in den kommenden 90 Minuten zu erwarten sein wird. Am Ende siegte der SV Rot-Weiss Wittlich verdient mit 6:0 (1:0) gegen die sehr defensiv eingestellte SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen.