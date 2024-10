Linz will den Auswärtsbock endlich umstoßen: VfB spielt bei der SG Vordereifel

In den vergangenen Wochen stand Clemens Möhring (im blauen Torwartdress) zwischen den Pfosten des Linzer Tores. Der VfB-Neuzugang vom SC Rheinbach) vertrat Jan Lück, der aus familiären Gründen pausierte. Am Sonntag rückt auch Lück wieder in den Kader des Teams von Trainer Thomas Schuster. Foto: Archivbild Creativ/Heinz-Werner Lamberz