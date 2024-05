Plus Mülheim-Kärlich

Lazarevic geht mit Freude ins Spitzenspiel – SG 2000 in Ahrweiler zu Gast

Von Matthias Schlenger

i Mit der SG auf dem Weg nach vorn: Nenad Lazarevic. Foto: Didi Mühlen

Am Samstag steht im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Rheinlandliga das Spitzenspiel zwischen dem Ahrweiler BC und der SG 2000 Mülheim-Kärlich im Zentrum des Interesses. Anstoß in Heimersheim ist um 17.30 Uhr. „Serientäter“ sind aktuell beide, nachdem die SG 2000 fünf Spiele in Folge gewann, Ahrweiler immerhin vier.