Kirchberg zieht vor und will nachlegen: Hochwald kommt am Mittwoch statt am Sonntag

Setzt sich der TuS Kirchberg (in Gelb, vorne mit Jannik Auler, dahinter Zugang Matthias Haubst) wie am Sonntag gegen Aufsteiger Schweich auch gegen die in der Rheinlandliga etablierte SG Hochwald zu Hause durch? Die Antwort gibt es am Mittwoch ab 20 Uhr auf dem Kunstrasen in Kirchberg. Foto: B&P Schmitt