Kirchberg will daheim nachlegen – Salmrohr zwischen Abstiegskampf und Pokal-Halbfinale

Holt Kirchberg wie hier Yannik Kerzan (vorne, in Blau) zum nächsten Sieg aus? Am Freitagabend geht es zu Hause gegen den FSV Salmrohr. Nach dem 4:1 in Wissen will der TuS nachlegen, um sich in der Tabelle richtig Luft zur Abstiegszone zu schaffen. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter