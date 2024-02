Plus Kirchberg Kirchberg muss sich spät geschlagen geben: Sieger Eisbachtal robbt sich an Spitze heran Als Kapitän Florian Daum in der 83. Minute den 1:1-Ausgleich für seinen TuS Kirchberg im Fußball-Rheinlandligaspiel gegen die Sportfreunde Eisbachtal erzielt hatte, war der Treffer zu diesem Zeitpunkt zwar ein wenig überraschend, aber sicherlich nicht unverdient. Von Sina Ternis

Dass sich die Gastgeber dem Tabellenzweiten am Ende mit 1:3 (0:0) geschlagen geben mussten, lag dann vor allem daran, dass sie nur fünf Minuten später nicht wach genug in den Zweikämpfen waren und so den schnellen Gegentreffer schlucken mussten. „Da haben wir uns einfach nicht gut angestellt“, sagte auch TuS-Coach Patrick ...