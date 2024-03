Plus Jünkerath Kirchberg muss sich dem Spitzenreiter beugen: TuS verliert 0:3 bei der SG Schneifel Von Mirko Bernd i Kirchbergs Trainer Patrick Joerg Foto: Dennis Irmiter/Archiv Lesezeit: 2 Minuten Der TuS Kirchberg hat in der Fußball-Rheinlandliga auch das zweite Spiel im neuen Jahr verloren. Wieder gab es drei Gegentore gegen ein Top-Team. War der TuS beim 1:3 gegen den Zweiten Eisbachtal zu Hause aber noch auf Augenhöhe, war das 0:3 (0:3) bei Spitzenreiter SG Schneifel Stadtkyll eine recht klare Angelegenheit.

Dass es im Vorfeld einige Irritationen um den Spielort gegeben hatte, schien eher die Gastgeber anzustacheln. Die wollten in Stadtkyll auf Naturrasen spielen, angesetzt war die Partie (so wie alle Spiele der SG im März) in Jünkerath auf Kunstrasen. Und dabei blieb es auch, wie Staffelleiter Jens Bachmann letztlich beiden ...