Plus Zerf Kirchberg geht in Zerf beim 0:5 die Kraft aus – Kein Mittel gegen Hochwalds Thielen Nach dem Durchatmen-Heimsieg vom Mittwoch beim 2:0 gegen den FV Morbach ist dem TuS Kirchberg bei der SG Hochwald die Luft im Zerfer Wind und Regen ausgegangen. Schon zur Pause lag der wieder ersatzgeschwächten Hunsrücker Fußball-Rheinlandligist mit 0:4 zurück, am Ende stand eine 0:5-Abfuhr im letzten Spiel des Jahres für die Kirchberger, die mit 26 Punkten als Tabellenneunter in die Winterpause geht, Hochwald tut das als Zwölfter mit 22 Zählern.

Kirchbergs Trainer Patrick Joerg hatte zwei Blickwinkel auf die Partie eines Jahres mit Höhen und Tiefen. Zum einen den Blick auf das Spiel an sich: „Wir sind bei ganz schlechtem Wetter mit viel Wind und Regen ganz gut reingekommen. Hochwald hatte mehr Ballbesitz, was wie am Mittwoch gewollt war. Wir ...