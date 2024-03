Kirchberg führt nach fünf Minuten 2:0 beim 5:1 gegen Niederroßbach – Joerg warnt dennoch

So viel Platz – das nimmt Kirchbergs Linksaußen Jannik Auler (rechts) natürlich dankend an. Auler traf doppelt beim 5:1 des TuS gegen das Schlusslicht FC Hoher Westerwald Niederroßbach. Für Kirchberg war es ein ganz wichtiger Sieg, denn momentan gäbe es fünf Absteiger in der Rheinlandliga. Auf die Abstiegszone (ab Platz 14) hat Kirchberg als Zehnter nun fünf Zähler Vorsprung. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter