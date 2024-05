Kirchbergs Dennis Schröder (am Ball) ist einer der wenigen Akteure, bei denen noch offen ist, ob er weiter beim TuS bleibt. Kirchbergs Sportlicher Christian Schneider hat angekündigt am Wochenende im Zuge des Heimspiels noch einmal mit Schröder, der zuletzt starke Leistungen zeigte, zu sprechen. Eine Tendenz beim früheren Morbacher und Emmelshausener ist noch nicht abzusehen. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter