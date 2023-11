Plus Ehrang Kirchberg bekommt die Trierer Luft: Nach 2:1 in Tarforst nun 2:1 in Ehrang Die Trierer Luft scheint dem TuS Kirchberg gut zu bekommen: In der Fußball-Rheinlandliga gewannen die Hunsrücker beim FSG Ehrang mit 2:1 (2:1). Vor zwei Wochen hatte das Team von Trainer Patrick Joerg beim FSV Trier-Tarforst mit dem gleichen Ergebnis gewonnen. Von Mirko Bernd

Wobei Joerg dieses Mal nicht offiziell als Trainer der Partie in vorderster Front, sprich an der Seitenlinie beiwohnen durfte, sondern in zivil irgendwo in der Nähe der Ersatzbank die Partie nach seiner Roten Karte beim 3:4 vergangene Woche daheim gegen Mülheim-Kärlich verfolgte. „Außerhalb des Innenraums“, präzisierte Joerg nicht genau, wo ...