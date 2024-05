Plus Kirchberg Kaderplanungen abgeschlossen: Der TuS Kirchberg schnappt sich das Leidenecker Talent Kevin Engelmann Von Michael Bongard i Der 18-jährige Leidenecker Kevin Engelmann schließt sich dem TuS Kirchberg an. 2022 war Engelmann ins Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf gewechselt, sein Vertrag beim A-Jugend-Bundesligisten wurde nach einem Kreuzbandriss im Frühjahr aufgelöst. Foto: JFV Wie sieht die Kaderplanung beim Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg für die kommende Saison aus? Der Sportliche Leiter Christian Schneider gibt die Antwort: „Die Planungen sind abgeschlossen, wir sind gut aufgestellt. Das Gesamtpaket stimmt.“ Lesezeit: 2 Minuten

Den 28. und wohl letzten Platz im Kirchberger Aufgebot nimmt Kevin Engelmann ein: Der 18-jährige Leidenecker wechselte 2021 vom JFV Rhein-Hunsrück in das Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf. Nach einer starken Saison in der B-Jugend-Bundesliga riss sich Engelmann in seinem ersten A-Jugendjahr im November das Kreuzband im Knie. Im Frühjahr wurde ...