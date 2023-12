Plus Diez Julius Duchscherer macht Fußballer fit im Kopf: Ex-Eisbachtaler geht jetzt als Mentalcoach seinen Weg Druck gehört im Profifußball zum Tagesgeschäft. Was aber, wenn der eigene Kopf den Weg nach ganz oben versperrt, weil der Druck von außen, aber auch von einem selbst, einfach zu groß wird? Von dieser Erfahrung kann der ehemalige Fußballer Julius Duchscherer nur zu gut berichten – und macht dies mittlerweile sogar beruflich. Von Nico Kexel

Als Motivationscoach für Fußballerinnen und Fußballer ist der gebürtige Weilburger in ganz Deutschland unterwegs, um gestandenen Profis und Nachwuchsspielern die helfende Hand zu bieten, die er selbst in seiner aktiven Zeit benötigt hätte. Was ansonsten vor allem professionellen Sportler von ihm lernen, erfuhren nun einige Interessierte bei einem Vortrag des 29-Jährigen ...