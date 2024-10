Plus Immendorf Immendorfer mit blauem Auge und blutigen Nasen zum 2:0 – Westerburgs Trainer Meuer: So reicht es nicht Von Sven Sabock i Jubelnde Immendorfer, bedröppelte Westerburger: Yannis Jochem ebnete mit seinem frühen 1:0 den Weg zu einem ungefährdeten 2:0 für die Gastgeber. Foto: Horst Wengenroth Wenn es um die Beurteilung eines Fußballspiels geht, können die Meinungen schon mal auseinandergehen. Nicht so nach dem 2:0 (1:0) des TuS Immendorf gegen die SG Westerburg, das wenig Raum für Interpretationen ließ. Lesezeit: 3 Minuten

Nach 90 einigermaßen einseitigen Minuten auf dem Dörnchen waren sich Gästetrainer Oliver Meuer und Heimcoach Torben Kühl-Decker denn auch in ihrer Bewertung völlig einig, dass der Immendorfer Erfolg unter die Rubrik „hochverdient“ fiel. „Immendorf hat uns von der ersten Minute an gezeigt, worauf es in diesen Spielen ankommt“, sagte Meuer – ...