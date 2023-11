HWW-Coach Ramb fordert weiter 100 Prozent: Niederroßbach ist vor Schlusslicht Metternich gewarnt

Im Pokal haben die Fußballer des FC HWW Niederroßbach am Mittwoch erneut Großes geleistet und trotz einiger Ausfälle ihr Achtelfinale gegen den Oberligisten FV Engers gewonnen. Jetzt gilt es, den Schalter wieder umzulegen und in der Rheinlandliga an die stabilen Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen.