Plus Mülheim-Kärlich

Heimspiel gegen Malberg ist für Mülheim-Kärlich auch Kopfsache – Cosmos und Immendorf auswärts

Von Wilfried Zils, Matthias Schlenger

i Ayman Ed-Daoudi (links, hier beim 2:0-Sieg über den VfB Wissen vor einer Woche) ist der einzige Cosmos-Spieler, der schon den 4:1-Sieg in Bitburg im Oktober 2023 miterlebte. Foto: René Weiss

Die in der Fußball-Rheinlandliga bislang noch unbesiegte SG 2000 Mülheim-Kärlich will nachlegen und am Sonntag im Heimspiel gegen die SG Malberg den nächsten Sieg einfahren. Derweil sind der TuS Immendorf und der FC Cosmos Koblenz schon am Freitagabend auswärts gefordert.