„Hat schon Gelb!“: Arnd Zeigler kommt am 7. November ins ZAP nach Emmelshausen

Am Dienstag dürfte das Emmelshausener Zentrum am Park (ZAP) zum „Fußball-Tempel“ mutieren. Denn es bittet der Mann zu Gast, der nach eigenen Angaben in einem Weidekörbchen unter dem Weserstadion in Bremen geboren wurde und dort heute noch lebt. Wenn er nicht gerade auf Tour ist. So wie momentan – und bei dieser Reise durch die wunderbare Welt des Fußballs, die fest mit dem Namen Arnd Zeigler verbunden ist, macht ebendieser Station in Emmelshausen. „Anstoß“ ist um 20 Uhr.

Der Ball ist rund, zumindest fast – und der Abend wird bunt: Arnd Zeigler, bekannt aus der Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“, ist am kommenden Dienstagabend um 20 Uhr im Emmelshausener Zentrum am Park zu Gast. Dort präsentiert er sein neues Programm „Hat schon Gelb!“. Foto: Max Hartmann

Nach dem großen Erfolg seiner ersten Live-Tour mit mehr als 100 000 Zuschauern, bei der Zeigler gemeinsam mit Fußballfans aus ganz Deutschland der Frage nachging, warum wir den Fußball so lieben, rückt nun seine eigene Geschichte in den Mittelkreis des Geschehens, wie es in der Mitteilung zur Tour heißt. Seine erste Tour führte ihn übrigens ebenfalls nach Emmelshausen, wo er die Zuschauer im Zentrum am Park mit seiner bodenständigen, aber überaus humorvollen Art begeisterte und das ganz im Stile seiner WDR-Kultsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“.

In der neuen Tour mit dem Titel „Hat schon Gelb!“ erzählt er in klassischer Zeigler-Manier mit Filmen und Anekdoten seine eigene Fußballgeschichte und geht unter anderem den Fragen nach, wie es zu der erwähnten wunderbaren Welt kam, welche Weggefährten ihn besonders geprägt haben und was die Faszination beim Fußball für ihn ist.

Zeigler, der nicht nur im Weidekörbchen unter dem Weserstadion lebt, sondern neben vielen anderen Dingen auch Stadionsprecher des Bundesligisten ist, nimmt die Besucher seiner Live-Shows mit auf eine aufregende Reise durch seine Fußballwelt, mit allen Höhen und Tiefen und immer mit viel Humor und dem typisch ironischen Augenzwinkern, das seine Fans – und nicht nur die – schon seit mehr als 15 Jahren kennen und lieben. Viele von ihnen werden es sicher in den Vorderhunsrück schaffen, denn Emmelshausen ist die letzte Rheinland-Pfalz-Station von Zeigler und seiner Entourage. red

Karten für den Abend am 7. November gibt es an der Abendkasse oder im Vorfeld unter anderem unter www.das-zap.de