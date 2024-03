Plus Koblenz

Germania steht vor Woche der Wahrheit – Immendorf will effektiver sein

i Die Germania-Spieler gingen zuletzt beim 1:3 in Mülheim-Kärlich als Verlierer vom Platz. Das soll sich gegen Ehrang ändern. Foto: Jörg Niebergall

Schlüsselspiel für Fußball-Rheinlandligist FC Metternich: Will die Germania im Abstiegskampf den Anschluss nicht verlieren, ist ein Sieg auf dem heimischen Kunstrasen gegen Ehrang im ersten von drei wegweisenden Partien eigentlich Pflicht. Der TuS Immendorf (in Wittlich) und die SG 2000 Mülheim-Kärlich (in Morbach) sind in der Fremde gefordert.