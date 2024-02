Plus Mülheim-Kärlich Für Metternich und Immendorf sind Siege Pflicht – Mülheim-Kärlich spielt zu Hause Die Fußball-Rheinlandliga startet ins neue Jahr – und für den FC Metternich und TuS Immendorf zählen bei ihren Auswärtspartien eigentlich nur Siege, wollen die beiden Mannschaften im Kampf um den Klassenverbleib weiter Hoffnung schöpfen. Die SG Mülheim-Kärlich trifft in der Partie gegen die FSG Ehrang auf den Tabellennachbarn. Von Lutz Klattenberg, Matthias Schlenger

Spvgg EGC Wirges - FC Metternich (So., 15.30 Uhr) Mit 13 Punkten auf der Habenseite geht der FC Metternich als Tabellenschlusslicht der Fußball-Rheinlandliga in das Rennen um den Klassenverbleib. „Wir wissen, dass wir da ein ganz dickes Brett zu bohren haben“, sagt Leo da Sousa, der den Trainerposten in der Winterpause ...