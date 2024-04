Plus Ahrweiler

Für Ahrweiler ist noch alles drin im Aufstiegsrennen – Gegner Wirges ist in Rückrundentabelle gleichauf

Von Lutz Klattenberg

In der Fußball-Rheinlandliga geht es dieser Tage so richtig rund. Gefühlt geht es in jeder der neun anstehenden Spieltagspartien um Auf- oder Abstieg. So auch beim Aufeinandertreffen des Ahrweiler BC mit der EGC Wirges am Samstag (17.30 Uhr) in Heimersheim. Während die Kreisstädter die Verfolgerrolle des Spitzentrios einnehmen, brauchen die Westerwälder jeden Punkt zum Klassenverbleib.