Plus Andernach/Wittlich „Flutlichtfall“ von Wittlich: Geschäftsführer der SG 99 Andernach übt nach Urteil Kritik Das abgebrochene Fußball-Rheinlandligaspiel zwischen dem SV Rot-Weiß Wittlich und der SG 99 Andernach soll wiederholt werden. Dieses Urteil sorgt für Diskussionen.

Philipp Loosen, Geschäftsführer Männer und Junioren bei der SG 99 Andernach, erklärt in einer E-Mail an die Redaktion: „Fluchtlicht aus, Wiederholungsspiel an – und das macht uns, die SG 99 Andernach, fassungslos. Das in der 90. Spielminute (...) abgebrochene Meisterschaftsspiel zwischen dem SV Rot-Weiss Wittlich und der SG 99 Andernach hat eine längere ...