Ex-Emmelshausener bereitet späten Siegtreffer stark vor: Hochwald gewinnt 2:1 in Kirchberg

Zweikampf der 23er: Kirchbergs Tim Reifenschneider (in Gelb) versucht hier, dem langjährigen Emmelshausener Tobias Lenz den Ball abzuluchsen. Lenz war später an der Entscheidung der Partie zugunsten seiner SG Hochwald beteiligt, als er den 2:1-Siegtreffer von Tim Thielen fein vorbereitete. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter