Erst gegen Eisbachtal, dann beim Tabellenführer: Gebeutelten Wissenern steht hartes Programm bevor

Von Andreas Hundhammer

i Wissens Trainer Dirk Spornhauer (rechts) und sein Co-Trainer Wolfgang Leidig Foto: balu/Archiv

Wenn man in einem Fußballspiel mehr als 80 Minuten lang einen Spieler mehr auf dem Feld zur Verfügung hat als der Gegner, „dann muss man eigentlich was mitnehmen“, weiß Dirk Spornhauer. Stattdessen kehrte sein VfB Wissen mit einer empfindlichen 1:5-Schlappe vom Rheinlandliga-Auswärtsspiel bei der SG Hochwald zurück, was den Trainer einerseits ärgerte, bei genauerer Betrachtung aber auch auf die lange Verletztenliste zurückzuführen ist. Das Problem: Die Aufgaben werden nicht einfacher.