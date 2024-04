Plus Niederroßbach Elfmeter bricht Niederroßbach das Genick: Erst nach der Pause bekommt Eisbachtal das WW-Duell in den Griff Von Rolf Schulze , Marco Rosbach i Am Ende chancenlos: Der Ex-Eisbachtaler Luca Reichmann (vorne im hellblauen Trikot) musste sich mit dem FC HWW Niederroßbach den favorisierten Sportfreunden um (in Rot, von links) Jonah Arnolds, Tommy Brühl, Nils Wettengl und Lukas Reitz geschlagen geben. Foto: Horst Wengenroth Revanche geglückt: Mussten sich die Eisbachtaler Sportfreunde Mitte Oktober im Rheinlandpokal beim FC HWW Niederroßbach noch mit 0:2 geschlagen geben, setzten sie sich im zweiten Duell in der Fußball-Rheinlandliga nun abermals deutlich durch. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis vermuten lässt, war das Geschehen auf dem Platz zumindest bis zur Pause nicht. Lesezeit: 3 Minuten

Dem 8:2-Triumph vom ersten Spieltag ließ der Tabellenzweite am Mittwochabend im Nachholspiel in Niederroßbach ein 6:1 (2:1) folgen. „In der ersten Halbzeit hat nur das Ergebnis gestimmt“, meinte Eisbachtals Trainer Thorsten Wörsdörfer nach dem Westerwald-Duell an seiner alten Wirkungsstätte. „Erst in der zweiten Halbzeit haben wir unsere fußballerischen Stärken auf ...