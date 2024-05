Plus Wirges

Ein Sieg in Salmrohr ist für Wirges alternativlos: EGC trifft nacheinander auf zwei direkte Konkurrenten

i Zehn Punkte würden Sven Baldus und der EGC im Abstiegskampf weiterhelfen. Die ersten drei sollen nach Möglichkeit in Salmrohr eingefahren werden. Foto: Marco Rosbach

Vier Niederlagen in Folge für die Spvgg EGC Wirges, drei Niederlagen und insgesamt sieben Punktspiele ohne Sieg beim FSV Salmrohr: Dass Abstiegskampf pur auf dem Programm steht, wenn die Westerwälder in der Rheinlandliga beim früheren Zweitligisten antreten (Samstag, 15.30 Uhr), liegt auf der Hand. „Wir müssen Punkte holen, wenn wir in der Liga bleiben wollen“, sagt EGC-Trainer Sven Baldus unmissverständlich.