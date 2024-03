Plus Nentershausen Ein anderes Zeitalter in Wissen? Eisbachtal gastiert an der Sieg – Hannappel fällt lange aus Von René Weiss Thorsten Wörsdörfer hat vor keinem der denkbaren Szenarien Furcht. „Vielleicht wird es ein Spiel aus einem gefühlt anderen Zeitalter, aber im Endeffekt ist der Untergrund egal, wenn wir die Galligkeit aus den vergangenen Spielen auf den Platz bringen“, sagt der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde. Lesezeit: 1 Minute

Er spielt auf die Tatsache an, dass das Rheinlandliga-Auswärtsspiel beim VfB Wissen (Samstag, 16 Uhr) am Freitagvormittag zwar noch für den Rasenplatz angesetzt war, aber – wie es in Wissen im Frühjahr nicht unüblich ist – kurzfristig auch noch eine Hartplatzpartie werden kann. „Wir werden die entsprechende Auswahl an Schuhen mitnehmen, ...