Plus Malberg

Doppelter Nagel: Malberg dreht in der Nachspielzeit Rückstand gegen Metternich

Von Jens Kötting

i Inmitten vieler Metternicher Gegenspieler hat Justin Nagel in dieser Szene schlechte Aussichten auf einen Torerfolg. In der Nachspielzeit war der Malberger Torjäger dann aber eiskalt. Foto: Jogi

Würde es nach Sepp Herberger gehen und ein Fußballspiel tatsächlich nur 90 Minuten dauern, hätte die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen am Samstag ihre erste Heimniederlage in dieser Rheinlandliga-Saison erlitten. Denn nach Ablauf besagter 90 Minuten war es der FC Germania Metternich gewesen, der in Führung lag, ehe die Malberger die Partie in einer dramatischen Schlussphase in Unterzahl in einen 2:1 (0:1)-Erfolg drehten.