Im August 2020 und im August 2021 war die SG 99 Andernach bereits zu Gast „Auf dem Dörn'chen“. Beide Male in Runde eins des Rheinlandpokals. Beide Male (2:0; 2:1) schmiss der TuS als klassentiefere Mannschaft die „Bäckerjungen“ aus dem Wettbewerb. Am Sonntag, 14.30 Uhr, stehen sich die Teams erstmals seit 2014, damals noch als Bezirksligisten, als Rivalen in der Fußball-Rheinlandliga gegenüber, dabei tabellarisch auch noch fast gleichauf.