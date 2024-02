Plus Wissen Der VfB Wissen steht vor einem Umbruch – Trio rückt ins zweite Glied Wenn mit Abschluss der laufenden Fußballsaison die Tätigkeit von Felix Ba Bly als Spielertrainer der B-Klasse-Mannschaft des VfB Wissen nach dann fünf recht erfolgreichen Jahren endet, werden die Siegstädter diese Position aus den eigenen Reihen durchaus adäquat ersetzen – allerdings auf Kosten von reichlich Erfahrung, die dem Rheinlandliga-Team dadurch verloren gehen wird.

„In der kommenden Spielzeit wird mit Emre Bayram ein bekanntes Gesicht Spielertrainer der zweiten Mannschaft des VfB Wissen“, verkündet der Verein auf seiner Internetseite. Der 26-jährige Mittelfeldspieler kam vor sechs Jahren zum VfB und war gleich in seiner ersten Saison maßgeblich am Aufstieg in die Rheinlandliga beteiligt. Allerdings wurde Bayram ...