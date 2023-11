Den Gegner ins Grübeln bringen – Kommt Malberg die Eisbachtaler Spielweise entgegen?

Als aktueller Tabellensechster führt die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Fußball-Rheinlandliga ein breites Tabellenmittelfeld an. Davor klafft bereits eine Lücke von fünf Zählern zu einem Spitzenquintett, dem auch der nächste Malberger Gegner angehört. Auch wenn den Eisbachtaler Sportfreunden am Samstag (16 Uhr) die Favoritenrolle gebührt, braucht sich die SG angesichts der derzeitigen Form beider Teams nicht zu verstecken.