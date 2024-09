Plus Niederberg

Immendorf mit wichtigem Sieg für die Köpfe – Nach 3:1 gegen Malberg wartet das nächste Schlüsselspiel

Das war ein wichtiger Erfolg für den TuS Immendorf: Der Fußball-Rheinlandligist um Trainer Torben Kühl-Decker verbuchte beim 3:1 (2:1) gegen Schlusslicht SG Malberg den zweiten Saisonsieg und schaffte damit auch den Anschluss an das untere Mittelfeld. Am Ende der englischen Woche bietet sich nun am Sonntag (15 Uhr) die Chance, sich mit einem Sieg beim Tabellen-17. dem TSV Trier-Tarforst, weiter aus der Abstiegszone zu entfernen.