Nach dem turbulenten 3:4 am Sonntag daheim gegen den Tabellenfünften SG Mülheim-Kärlich steht für den Fußball-Rheinlandligisten TuS Kirchberg nun die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim Dritten FSG Ehrang an. Mit ihr hat der TuS noch sechs Spiele vor der Winterpause, um sich Luft zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen. Momentan ist die Luft mit drei Punkten noch dünn.