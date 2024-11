Plus Linz Auf dem Kaiserberg gegen Immendorf: VfB Linz will wieder das Heimgesicht zeigen Von Sina Ternis i Bei der SG Hochwald zeigte der VfB Linz (hellblaue Trikots) einen ordentlichen Auftritt, war aber einmal nicht wach und kassierte so ein frühes Standardgegentor. Das soll zu Hause gegen Immendorf anders werden. Foto: Sina Ternis Endlich wieder zu Hause – das zumindest dürften sich die Verantwortlichen des VfB Linz denken: In der Fußball-Rheinlandliga empfängt die Mannschaft von Coach Thomas Schuster am Sonntag (15 Uhr) den TuS Immendorf und möchte auf heimischem Untergrund an die guten Leistungen und ebenso guten Ergebnisse anknüpfen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Leistung, das macht Schuster deutlich, stimmte auch in der Vorwoche bei der SG Hochwald, da mangelte es allerdings am Ergebnis. Weil seiner Mannschaft im letzten Drittel die Durchschlagskraft fehlte, stand am Ende des Tages trotz eines fußballerisch ordentlichen Auftritts ein 0:2. Daheim legt der VfB diese Durchschlagskraft deutlich häufiger an ...