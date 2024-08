Auf Ahrweiler BC wartet nun eine männliche Herausforderung – Es geht zu Tabellenführer Wissen

Nach dem 2:5 gegen die SG 99 Andernach (links Sven Schiffers) tritt der Ahrweiler BC (rechts Luca Marx) am Samstag bei Tabellenführer VfB Wissen an, ehe es am Mittwoch zum Pokalspiel bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich geht. Am Samstag dansch kommt dann der FC Bitburg. Foto: Vollrath