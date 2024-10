Anreise am Tag vor dem Spiel bringt nichts: Wissen zieht Tabellenführer Rot-Weiss Wittlich den Zahn

Auf den Hosenboden gesetzt: Der VfB Wissen um Routinier Mario Weitershagen (am Ball) sorgte durch den 2:1-Heimsieg für eine Bruchlandung des Tabellenführers SV Rot-Weiss Wittlich (am Boden Ralf Rizvani). Da half auch die Anreise der Gäste am Vortag am Ende nichts. Foto: Manfred Böhmer/balu