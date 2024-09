Die SG 99 Andernach hatte als bislang einzige ungeschlagene Mannschaft in der Rheinlandliga schon viel Grund zum Jubeln. So kann es weitergehen für Nils Wambach, Filip Reintges, Fabian Weber (von links) und Mitspieler. In Wissen wartet auf die Andernacher aber an diesem Freitag eine hohe Auswärtshürde. Foto: René Weiss