Plus Andernach

Andernach hat fürs Jubiläum hart gearbeitet – Heimspiel gegen Trier-Tarforst

Von Lutz Klattenberg

Die SG 99 Andernach startet mit einem Heimspiel gegen den FSV Trier-Tarforst in das zehnte Jahr der Fußball-Rheinlandliga in Serie. Neu ist dabei zuallererst die Anstoßzeit am Samstag, los geht es nämlich um 14 Uhr.